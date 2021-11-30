ЕС готов содействовать восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура – посол в Азербайджане

Европейский союз ждет от правительства Азербайджана плана по восстановлению освобожденных территорий, после этого примет решение о проектах для реализации в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.
«Мы ждем от правительства Азербайджана планы по восстановлению освобожденных территорий, приоритетные проекты и мнения. Но в тоже время ЕС активно сотрудничает с властями страны в сфере очистки территорий от мин и в этом плане является самым активным партнером Азербайджана»,- сказал Михалко журналистам во вторник.
Он также подчеркнул, что принимал участие на выставке (в октябре – ИФ), посвященной восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура и представленные на ней проекты совпадают с приоритетами и видением ЕС. «В частности, это проекты зеленой энергетики, зеленой экономики, концепции умный город, умное село", - отметил Михалко.
Б.Рустамбеков
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