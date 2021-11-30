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Карабах 30.11.2021 13:49

ЕС готов содействовать восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура – посол в Азербайджане

Европейский союз ждет от правительства Азербайджана плана по восстановлению освобожденных территорий, после этого примет решение о проектах для реализации в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

«Мы ждем от правительства Азербайджана планы по восстановлению освобожденных территорий, приоритетные проекты и мнения. Но в тоже время ЕС активно сотрудничает с властями страны в сфере очистки территорий от мин и в этом плане является самым активным партнером Азербайджана»,- сказал Михалко журналистам во вторник.

Он также подчеркнул, что принимал участие на выставке (в октябре – ИФ), посвященной восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура и представленные на ней проекты совпадают с приоритетами и видением ЕС. «В частности, это проекты зеленой энергетики, зеленой экономики, концепции умный город, умное село", - отметил Михалко.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]