США снимут с Ирана санкции в обмен на возвращение к СВПД - постпред РФ в Вене

Вашингтон подтвердил готовность снять односторонние санкции с Ирана в обмен на полное выполнение Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, конкретный список подлежащих отмене мер предстоит согласовать на переговорах в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"США подтвердили готовность снять все идущие вразрез с СВПД санкции в обмен на возвращение Ирана к полному выполнению СВПД", - написал Ульянов в твиттере.

Тем не мене, по его словам, "в многосторонней дипломатии дьявол в деталях".

"Конкретный список отменяемых санкций станет предметом переговоров", - заявил Ульянов.

Переговоры в Вене по восстановлению СВПД возобновились в Вене 29 ноября. Представители Евросоюза, Ирана и России пока дают оптимистичные оценки первым дням консультаций.

"Я испытываю позитив в связи с тем, что я увидел сегодня", - заявил журналистам после встречи делегаций председатель Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора по итогам первого дня консультаций.

По его словам, иранская делегация подтвердила свое требование об отмене всех санкций. Вместе с тем, он подчеркнул, что Иран продемонстрировал готовность продолжить работу на основе результатов предыдущих шести раундов переговоров.

"Они (иранцы - ИФ) согласились с тем, что работа, проделанная в течение первых шести раундов, является хорошей основой для дальнейшего развития нашей работы. Конечно, мы учтем новые политические особенности новой иранской администрации", - подчеркнул он.

"Есть ощущение срочности возрождения СВПД, есть чувство срочности в том, чтобы положить конец страданиям иранского народа, и есть чувство срочности в том, чтобы поставить иранскую ядерную программу под прозрачный контроль международного сообщества", - отметил Мора.

Успешным назвал начало седьмого раунда переговоров постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Встреча Совместной комиссии по СВПД завершилась. Участники согласились на дальнейшие незамедлительные шаги в ходе седьмого раунда переговоров, который стартовал довольно успешно", - написал он в твиттере.

После раунда переговоров он сказал журналистам, что первые дискуссии и его контакты со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли дают основание считать, что все стороны настроены на положительный исход.

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани на вопросы журналистов о том, настроен ли он оптимистично, ответил: "Да, настроен".

В то же время, Мэлли в интервью BBC в воскресенье прошлой недели предупредил, что Соединенные Штаты могут пойти на усиление давления на Иран, если Тегеран будет использовать переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для выигрыша времени на реализацию своей ядерной программы.

"Если подход Ирана заключается в том, чтобы попытаться использовать переговоры в качестве прикрытия для ускоренной реализации ядерной программы, и, как я уже говорил, тянуть время за столом ядерных переговоров, нам придется реагировать так, как нам бы не хотелось", - сказал дипломат.

Он добавил: "Никто не должен удивляться, если в этом случае будет усилено давление на Иран".

Мэлли отметил: "Мы надеемся, что этого не произойдет, но если случится, то давление должно быть усилено, чтобы дать понять Ирану, что выбор, который он делает, является неправильным. У него есть другой доступный для него путь, но этот путь не открыт на неопределенный срок, потому что ядерная программа Ирана ставит под угрозу саму суть сделки".

Дипломаты обратили внимание журналистов, что иранская делегация, как и раньше, не готова встречаться с американской напрямую.

Участники переговоров продолжат работу в двух группах: во вторник - по вопросам отмены США санкций против ИРИ, в среду - по выполнению Тегераном параметров ядерной сделки, закрепленных в СВПД, сообщают дипломаты.