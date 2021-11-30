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Это интересно 30.11.2021 15:01

Глава Microsoft Сатья Наделла продал половину принадлежащих ему акций компании на $285 млн

Главный исполнительный директор Microsoft Corp. Сатья Наделла на прошлой неделе продал примерно половину принадлежащих ему акций компании.

Согласно сообщению, направленному Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Наделла продал 838,584 тыс. акций за два дня, сократив свой пакет с порядка 1,7 млн акций.

Продажа акций Microsoft принесла ему более $285 млн.

Представитель компании объяснил решение Наделлы о продаже акций личным финансовым планированием и желанием диверсифицировать вложения.

"Он настроен на успех Microsoft, и его пакет акций компании по-прежнему существенно превышает требования, установленные советом директоров", - заявил представитель компании.

Решение Наделлы может объясняться тем, что штат Вашингтон планирует со следующего года ввести 7%-ный налог на доход с долгосрочных вложений капитала, составляющий свыше $250 тыс. в год, отмечает Market Watch.

Акции Microsoft теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала этого года их стоимость выросла более чем на 51%.

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Тэги: США, MICROSOFT, CEO, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]