Глава Microsoft Сатья Наделла продал половину принадлежащих ему акций компании на $285 млн

Главный исполнительный директор Microsoft Corp. Сатья Наделла на прошлой неделе продал примерно половину принадлежащих ему акций компании.
Согласно сообщению, направленному Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Наделла продал 838,584 тыс. акций за два дня, сократив свой пакет с порядка 1,7 млн акций.
Продажа акций Microsoft принесла ему более $285 млн.
Представитель компании объяснил решение Наделлы о продаже акций личным финансовым планированием и желанием диверсифицировать вложения.
"Он настроен на успех Microsoft, и его пакет акций компании по-прежнему существенно превышает требования, установленные советом директоров", - заявил представитель компании.
Решение Наделлы может объясняться тем, что штат Вашингтон планирует со следующего года ввести 7%-ный налог на доход с долгосрочных вложений капитала, составляющий свыше $250 тыс. в год, отмечает Market Watch.
Акции Microsoft теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала этого года их стоимость выросла более чем на 51%.
Алиев обсудил с министром оборонной промышленности Пакистана расширение формата сотрудничества Баку-Анкара-Исламабад
ЕС готов содействовать восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура – посол в Азербайджане
Международный суд ООН вынесет 7 декабря решение по иску Азербайджана против Армении
Центр поддержки экспорта за 11 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $215 млн
Кремль назвал условием переговоров с Украиной о транзите газа после 2024г наличие конечных покупателей в Европе
UnitedHealth ожидает выручку в 2022г в $317-320 млрд, в 2021г - около $287 млрд
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
В КНР рассчитывают провести Олимпиаду в Пекине в соответствии с расписанием, несмотря на омикрон
Почти по всей Турции повышен уровень тревоги из-за штормового ветра, в Стамбуле закрыли школы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Опасности мобильного банкинга, растущее число инфостилеров и новые атаки на криптовалюту: что ждёт финсектор в 2022 году
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог