Москва и Рим обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Италии в РФ Джорджо Стараче на встрече в Москве выразили заинтересованность в скорейшей стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

"С обеих сторон была выражена заинтересованность в скорейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе в целях обеспечения безопасности и экономического развития региона", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что между сторонами состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Южном Кавказе в контексте состоявшихся 26 ноября в Сочи переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении.

Встреча состоялась по инициативе итальянского посла.

Р.Ахмедов