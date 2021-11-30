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Регион 30.11.2021 14:54

Москва и Рим обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Италии в РФ Джорджо Стараче на встрече в Москве выразили заинтересованность в скорейшей стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

"С обеих сторон была выражена заинтересованность в скорейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе в целях обеспечения безопасности и экономического развития региона", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что между сторонами состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Южном Кавказе в контексте состоявшихся 26 ноября в Сочи переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении.

Встреча состоялась по инициативе итальянского посла.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, ИТАЛИЯ, КАВКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]