Почти по всей Турции повышен уровень тревоги из-за штормового ветра, в Стамбуле закрыли школы

Турецкая метеорологическая служба объявила о повышенном уровне опасности в 67 из 81 провинции страны из-за ливней и штормового ветра, сообщает во вторник газета "Дейли сабах".

Сильный ветер ожидается в районах, расположенных на побережье Черного моря, Эгейского моря и Средиземного моря. Метеорологи предупреждают об угрозе срыва крыш, падения деревьев.

Согласно прогнозам, в эпицентре шторма окажется остров Мармара в Мраморном море, где скорость порывов ветра будет достигать 100 км/ч.

На западе страны сильнее всего из-за непогоды пострадал Стамбул. Ветер опрокинул несколько грузовых машин, сорваны крыши зданий, обрушилась часовая башня, затоплены автотрассы. Местные власти приняли решение закрыть школы.

По последним данным, из-за шторма в Турции погибли семь человек.