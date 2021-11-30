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Регион 30.11.2021 15:14

Почти по всей Турции повышен уровень тревоги из-за штормового ветра, в Стамбуле закрыли школы

Турецкая метеорологическая служба объявила о повышенном уровне опасности в 67 из 81 провинции страны из-за ливней и штормового ветра, сообщает во вторник газета "Дейли сабах".

Сильный ветер ожидается в районах, расположенных на побережье Черного моря, Эгейского моря и Средиземного моря. Метеорологи предупреждают об угрозе срыва крыш, падения деревьев.

Согласно прогнозам, в эпицентре шторма окажется остров Мармара в Мраморном море, где скорость порывов ветра будет достигать 100 км/ч.

На западе страны сильнее всего из-за непогоды пострадал Стамбул. Ветер опрокинул несколько грузовых машин, сорваны крыши зданий, обрушилась часовая башня, затоплены автотрассы. Местные власти приняли решение закрыть школы.

По последним данным, из-за шторма в Турции погибли семь человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ШТОРМ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]