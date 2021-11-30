Почти по всей Турции повышен уровень тревоги из-за штормового ветра, в Стамбуле закрыли школы

Турецкая метеорологическая служба объявила о повышенном уровне опасности в 67 из 81 провинции страны из-за ливней и штормового ветра, сообщает во вторник газета "Дейли сабах".
Сильный ветер ожидается в районах, расположенных на побережье Черного моря, Эгейского моря и Средиземного моря. Метеорологи предупреждают об угрозе срыва крыш, падения деревьев.
Согласно прогнозам, в эпицентре шторма окажется остров Мармара в Мраморном море, где скорость порывов ветра будет достигать 100 км/ч.
На западе страны сильнее всего из-за непогоды пострадал Стамбул. Ветер опрокинул несколько грузовых машин, сорваны крыши зданий, обрушилась часовая башня, затоплены автотрассы. Местные власти приняли решение закрыть школы.
По последним данным, из-за шторма в Турции погибли семь человек.
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