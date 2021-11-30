Путин назвал западные санкции в отношении КНР неоправданными и противоречащими международному праву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении Китая несправедливы и противоречат международному праву.
Отвечая на вопросы участников инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", в частности, не рассматривает ли Россия наращивание Китаем военного потенциала в качестве угрозы национальной безопасности, Путин сказал: "Знаете, меня пугают Китаем начиная с 2000 года. С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая".
"Она (политика ряда стран в отношении Китая - ИФ), на мой взгляд, уже поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно не оправданные и противоречащие в отношении Китая в данном случае, я имею в виду противоречащие нормам международного права", - сказал Путин.
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