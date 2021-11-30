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Дальнее зарубежье 30.11.2021 21:04

Путин назвал западные санкции в отношении КНР неоправданными и противоречащими международному праву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении Китая несправедливы и противоречат международному праву.

Отвечая на вопросы участников инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", в частности, не рассматривает ли Россия наращивание Китаем военного потенциала в качестве угрозы национальной безопасности, Путин сказал: "Знаете, меня пугают Китаем начиная с 2000 года. С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая".

"Она (политика ряда стран в отношении Китая - ИФ), на мой взгляд, уже поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно не оправданные и противоречащие в отношении Китая в данном случае, я имею в виду противоречащие нормам международного права", - сказал Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]