Медики в Южной Корее проверяют сразу несколько человек, которые, возможно, заразились новым штаммом коронавируса COVID-19 - "омикрон", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейские службы здравоохранения.
По их данным, у пары, недавно вернувшейся в Южную Корею из Нигерии, взяли положительные тесты на коронавирус. В настоящее время их проверяют на "омикрон", результаты ожидаются в среду.
Отмечается, что оба вакцинированы от коронавируса вакциной Moderna.
Кроме того, на "омикрон" врачи проверяют и еще несколько человек, контактировавших с этой парой.
Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.
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