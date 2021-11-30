На востоке Грузии местные жители протестуют против строительства ГЭС

На востоке Грузии во вторник местные жители в очередной раз выразили протест против строительства гидроэлектростанции "Лопота-1".

Акция проходит возле расположенного в ущелье реки Лопота села Лапанкури Телавского муниципалитета (край Кахетия).

Как заявили журналистам участники акции, несмотря на их недовольство планами строительства ГЭС, во вторник представители компании "Артана-Лопота" начали подготовку к строительству, в частности, на место прибыл трактор, и были доставлены железные конструкции для возведения вспомогательных строений.

Строительство ГЭС "Лопота-1" планируется в 7 километрах от села Лапанкури, и местные жители считают, что строительные работы нанесут непоправимый урон существующим на данной территории историческим памятникам, а также негативно скажутся на окружающей среде.

"У меня трое детей, внуки и их дети, я хочу, чтобы это ущелье было для них. Никому не уступим, ляжем на дорогу и не дадим возможность кому-то строить здесь ГЭС", - сказал один из участников акции журналистам.

Участники акции заявили, что не собираются расходиться до тех пор, пока представители компании "Артана Лопота", которая должна осуществить строительство, не покинут территорию.

Местные жители протестуют против планов строительства ГЭС "Лопота-1" мощностью 5,9 мегаватта (с ежегодной выработкой электроэнергии в 33,4 миллиона киловатт-часов) уже седьмой год. Представители компании "Артана Лопота" в свою очередь заявили журналистам, что компания получила от всех соответствующих ведомств разрешение на строительство, которое они планируют начать в ближайшее время.

Между тем грузинские СМИ сообщают, что в связи с акцией на месте мобилизована полиция.