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Происшествия 30.11.2021 18:31

В деле крушения военного вертолета любое вмешательство извне исключено - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана исключает возможность стороннего вмешательства в деле крушения военного вертолета.

“В факте крушения вертолета МИ-17, разбившегося 30 ноября в 10:00, на данном этапе расследования установлено, что исключается любое вмешательство извне”, - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время изучаются другие вероятные причины крушения, включая халатность пилота, техническую неисправность вертолета, а также погодные условия.

Кроме того, специалист Минобороны в настоящее время исследует черный ящик вертолета.

“Осмотр места происшествия проводился с участием Генпрокуратуры и Госпогранслужбы (ГПС), а также судебно-баллистической, судебно-пожарной и судебно-медицинской экспертизы. В то же время следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, военной прокуратуры и ГПС допросила потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначила соответствующих экспертов по делу, а также провела необходимые действия”, - отмечается в информации.

В настоящее время ведутся интенсивные оперативно-следственные мероприятия. Дополнительная информация о ходе расследования будет предоставлена ​​общественности.

Как сообщалось ранее, во вторник около 10:40 во время тренировочного полета на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет Госпогранслужбы. 13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненных - также офицеры.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, КРУШЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]