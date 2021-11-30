В деле крушения военного вертолета любое вмешательство извне исключено - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана исключает возможность стороннего вмешательства в деле крушения военного вертолета.

“В факте крушения вертолета МИ-17, разбившегося 30 ноября в 10:00, на данном этапе расследования установлено, что исключается любое вмешательство извне”, - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время изучаются другие вероятные причины крушения, включая халатность пилота, техническую неисправность вертолета, а также погодные условия.

Кроме того, специалист Минобороны в настоящее время исследует черный ящик вертолета.

“Осмотр места происшествия проводился с участием Генпрокуратуры и Госпогранслужбы (ГПС), а также судебно-баллистической, судебно-пожарной и судебно-медицинской экспертизы. В то же время следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, военной прокуратуры и ГПС допросила потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначила соответствующих экспертов по делу, а также провела необходимые действия”, - отмечается в информации.

В настоящее время ведутся интенсивные оперативно-следственные мероприятия. Дополнительная информация о ходе расследования будет предоставлена ​​общественности.

Как сообщалось ранее, во вторник около 10:40 во время тренировочного полета на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет Госпогранслужбы. 13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненных - также офицеры.

Х.Насирзаде