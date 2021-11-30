Москва проинформировала Вашингтон об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины - Патрушев

Россия проинформировала США об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
"Информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало", - заявил он.
Патрушев также отметил, что РФ продолжит следить за действиями НАТО и Украины вблизи российских границ.
"Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ", - сказал секретарь СБ РФ.
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