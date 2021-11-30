Эрдоган соболезнует Алиеву в связи с гибелью военных при крушении вертолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования Алиеву в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета, пожелал терпения семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым.
Алиев поблагодарил Эрдогана.
Как сообщалось ранее, во вторник около 10:40 во время тренировочного полета на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет Госпогранслужбы. 13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненных - также офицеры.
Х.Насирзаде
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