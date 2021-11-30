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Внешняя политика 30.11.2021 20:04

Эрдоган соболезнует Алиеву в связи с гибелью военных при крушении вертолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования Алиеву в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета, пожелал терпения семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым.

Алиев поблагодарил Эрдогана.

Как сообщалось ранее, во вторник около 10:40 во время тренировочного полета на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет Госпогранслужбы. 13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненных - также офицеры.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]