Эрдоган соболезнует Алиеву в связи с гибелью военных при крушении вертолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования Алиеву в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета, пожелал терпения семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым.

Алиев поблагодарил Эрдогана.

Как сообщалось ранее, во вторник около 10:40 во время тренировочного полета на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет Госпогранслужбы. 13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненных - также офицеры.

Х.Насирзаде