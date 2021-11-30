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Дальнее зарубежье 30.11.2021 20:28

Блок имама Муктады ас-Садра сохранил за собой победу на выборах в Ираке

Блок влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, несмотря на попытки его противников оспаривать результаты досрочных выборов 10 октября в Ираке, одержал победу в ходе голосования, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на финальные данные избирательной комиссии страны.

Всего блок имама завоевали 73 места в 329-местном парламенте страны.

По данным СМИ, после рассмотрения апелляций, которые подали проиранские политические силы, заявлявшие о мошенничестве в ходе голосования, перераспределены были лишь пять парламентских мест.

Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики в свою очередь получила 33 места, суннитская партия "Такадум" тоже 33 места, "Демократическая Партия Курдистана" - 31 место, а коалиция "Фатах" - политическое крыло проиранского ополчения "Хашд аш-Шааби" - 17 мест.

Ранее в Ираке в ходе подсчета голосов в Ираке отмечался рост напряженности. 7 ноября на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи было совершено покушение в Багдаде, но премьер не пострадал.

Глава победившего на выборах блока Муктада ас-Садр в 2003 году сформировал "Армию Махди", которая затем она сражалась с американским контингентом в Ираке. В 2008 году "Армию Махди" распустили, но воссоздали в 2017 году уже для борьбы с группировкой ИГ .

Кроме этого, после того, как США в январе 2020 года провели операцию по уничтожению командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, Муктада ас-Садр стал еще активнее призывать к выводу американских войск из Ирака.

Телеканал "Рудау" отмечал, что, хотя Муктада ас-Садр заявлял о необходимости для Ирака не подпадать под внешнее влияние, сам он при этом считается связанным с Ираном.

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Тэги: ИРАК, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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