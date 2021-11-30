Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9204 RUR   0.0229 GBR   2.2642 TRY   0.1334

Цена на нефть

29.11 $/bbl   WTI 69.95 1.80 Brent 73.44 0.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.11.2021 20:46

МВД Литвы предлагает продлить на месяц ЧП на границе с Белоруссией

МВД Литвы предлагает еще на месяц продлить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами, представление уже подготовлено для рассмотрения в правительстве, сообщает агентство BNS во вторник.

Согласно проекту, чрезвычайное положение будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года на участке 10 километров от границы с Белоруссией и в местах проживания мигрантов.

В соответствии с принятым ранее постановлением сейма (парламента) республики, ЧП на этой территории введено до 9 декабря.

В последние месяцы Литва, Польша и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии, страны Запада обвиняют в этом режим белорусского президента Александра Лукашенко. В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов.

Напряженность на границе снова возросла в ноябре, когда тысячи мигрантов собрались на границе Белоруссии и Польши, некоторые из которых пытались прорваться через ограждения. Опасаясь подобного сценария, сейм (парламент) Литвы постановил ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией с полуночи 10 ноября. Планировалось, что ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на 5 км вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Литвы призвал ООН помочь в разрешении миграционного кризиса ЕК выделит Литве 10 млн рублей на решение миграционного кризиса Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - генпрокурор Литва в качестве ответного шага высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов - МИД Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации с Белоруссией Лукашенко: поляки и литовцы будут торговать с Россией через Черное море

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]