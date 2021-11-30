МВД Литвы предлагает продлить на месяц ЧП на границе с Белоруссией

МВД Литвы предлагает еще на месяц продлить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами, представление уже подготовлено для рассмотрения в правительстве, сообщает агентство BNS во вторник.
Согласно проекту, чрезвычайное положение будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года на участке 10 километров от границы с Белоруссией и в местах проживания мигрантов.
В соответствии с принятым ранее постановлением сейма (парламента) республики, ЧП на этой территории введено до 9 декабря.
В последние месяцы Литва, Польша и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии, страны Запада обвиняют в этом режим белорусского президента Александра Лукашенко. В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов.
Напряженность на границе снова возросла в ноябре, когда тысячи мигрантов собрались на границе Белоруссии и Польши, некоторые из которых пытались прорваться через ограждения. Опасаясь подобного сценария, сейм (парламент) Литвы постановил ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией с полуночи 10 ноября. Планировалось, что ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на 5 км вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.
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