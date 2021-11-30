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Дальнее зарубежье 30.11.2021 21:15

Делегация США провела в Дохе переговоры с талибами

Американская делегация во главе со специальным представителем США по Афганистану Томом Уэстом провела двухдневные переговоры с представителями движения "Талибан" (террористическая организация), сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Сообщается, что делегацию талибов возглавлял министр иностранных дел движения мавлави Амирхан Муттаки.

"Обе делегации обсудили политические, экономические, гуманитарные вопросы, вопросы здравоохранения, образования и безопасности. Афганская делегация заверила США в обеспечении безопасности и попросила безоговорочно освободить замороженные деньги Афганистана, отменить черные списки и санкции", - говорится в сообщении.

"Санкции должны быть прекращены, а гуманитарные вопросы должны быть отделены от политики", - заявил Муттаки, чьи слова цитирует Балхи.

"Отдельные встречи были также проведены между профессиональными и техническими группами двух делегаций, чтобы добиться лучшего прогресса по вопросам. В целом встречи были положительными, и стороны договорились продолжить проведение таких встреч в будущем", - добавил представитель МИД талибов.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]