Делегация США провела в Дохе переговоры с талибами

Американская делегация во главе со специальным представителем США по Афганистану Томом Уэстом провела двухдневные переговоры с представителями движения "Талибан" (террористическая организация), сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.
Сообщается, что делегацию талибов возглавлял министр иностранных дел движения мавлави Амирхан Муттаки.
"Обе делегации обсудили политические, экономические, гуманитарные вопросы, вопросы здравоохранения, образования и безопасности. Афганская делегация заверила США в обеспечении безопасности и попросила безоговорочно освободить замороженные деньги Афганистана, отменить черные списки и санкции", - говорится в сообщении.
"Санкции должны быть прекращены, а гуманитарные вопросы должны быть отделены от политики", - заявил Муттаки, чьи слова цитирует Балхи.
"Отдельные встречи были также проведены между профессиональными и техническими группами двух делегаций, чтобы добиться лучшего прогресса по вопросам. В целом встречи были положительными, и стороны договорились продолжить проведение таких встреч в будущем", - добавил представитель МИД талибов.
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