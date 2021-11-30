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СНГ 30.11.2021 21:37

РФ недооценивает готовность стран НАТО к введению санкций - Столтенберг

Главы МИД стран НАТО говорили во вторник в Риге о возможном введении новых санкций против РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Экономические санкции и политическая реакция - это то, что мы обсуждали сегодня, в том числе с США. На нас приходится 50% мирового ВВП, и имеет значение, когда союзники по НАТО обсуждают использование санкций за поведение России", - сказал он.

Он напомнил об ограничительных мерах, принятых против РФ после присоединения к ней Крыма в 2014 году, отметив, что подобные шаги возможны и сейчас. В то же время Столтенберг отказался предоставить детали возможных новых мер против РФ.

По его словам, НАТО демонстрирует волю и способность к поддержанию уже существующих санкций.

"Я думаю, что в действительности Россия недооценивает решимость союзников по НАТО вводить санкции и исполнять их после нелегальной аннексии Крыма в 2014 году", - отметил он.

Также он напомнил о ранее реализованном НАТО решении прекратить "практическое сотрудничество" с Россией.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]