Американский регулятор одобрил использование препарата компании Merck для лечения COVID-19 у взрослых

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проголосовала за применение противовирусного препарата американской компании Merck против COVID-19 взрослыми с высоким риском тяжелого течения коронавируса, сообщает The Hill.

Группа одобрила применение препарата молнупиравир в ходе голосования во вторник 13 голосами "за" и 10 "против".

Голосование, отмечает издание, состоялось после того, как на прошлой неделе FDA опубликовало свой обзор о молнупиравире, в котором был сделан вывод об эффективности препарата, но были высказаны и опасения по поводу его воздействия на беременных.

Представители Merck рекомендовали, чтобы беременные или кормящие грудью не принимали таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии.

Фармацевтическая компания предложила женщинам в детородном возрасте использовать контрацептивы во время приема молнупиравира.

Представитель Merck также сообщил FDA, что компания не тестировала молнупиравир против нового штамма COVID-19 "омикрон". Но они ожидают, что таблетка останется эффективной против этого варианта.

Производитель лекарств подал заявку на экстренное разрешение на применение молнупиравира в прошлом месяце, после исследования, которое показало, что препарат снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19 на 50%.

При этом обновленные данные показали меньшую эффективность препарата. Согласно им, молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.

Отмечается, что препарат не будет применяться в качестве профилактического средства, его будут назначать уже инфицированным взрослым людям.