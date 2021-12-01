Блинкен обсудил с союзниками США угрозы Европе со стороны России и Ирана

Вопросы, касающиеся угроз европейской безопасности, в том числе со стороны России и Ирана, обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Хайко Маасом и Великобритании Элизабет Трасс, сообщил американский госдепартамент.
"Блинкен и министры иностранных дел стран "четверки" обсудили угрозы Европе, в том числе касающиеся действий России в отношении Украины", - говорится в распространенном госдепом сообщении.
В нем отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы, связанные с их "опасениями по поводу ядерной программы Ирана и усилиями по достижению взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".
Блинкен и министры трех европейских стран побеседовали "на полях" проходящей в Риге встречи глав МИД стран НАТО.
Очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД стартовал в понедельник в Вене.
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