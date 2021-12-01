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Дальнее зарубежье 01.12.2021 10:01

Блинкен обсудил с союзниками США угрозы Европе со стороны России и Ирана

Вопросы, касающиеся угроз европейской безопасности, в том числе со стороны России и Ирана, обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Хайко Маасом и Великобритании Элизабет Трасс, сообщил американский госдепартамент.

"Блинкен и министры иностранных дел стран "четверки" обсудили угрозы Европе, в том числе касающиеся действий России в отношении Украины", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

В нем отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы, связанные с их "опасениями по поводу ядерной программы Ирана и усилиями по достижению взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

Блинкен и министры трех европейских стран побеседовали "на полях" проходящей в Риге встречи глав МИД стран НАТО.

Очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД стартовал в понедельник в Вене.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ЕВРОПА, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]