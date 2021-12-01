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Дальнее зарубежье 01.12.2021 10:22

Талибы подтвердили, что не допустят использование территории Афганистана для угроз третьим странам

Представители афганского движения "Талибан" на состоявшейся в Катаре встрече с делегацией американских чиновников подтвердили, что территория Афганистана не будет использоваться для нападения или угроз третьим странам, сообщил госдепартамент США.

"Талибы подтвердили свое обещание не позволять никому использовать территорию Афганистана для угрозы какой-либо стране", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи.

В нем отмечается, что делегация США отметила недавние заявления лидеров движения "Талибан", в которых выражалась поддержка доступа женщин и девочек к образованию на всех уровнях, и "настоятельно призвала к выполнению этого обязательства".

Талибы обратились за поддержкой в сфере образования и заявили о готовности сотрудничать с международным сообществом в вопросах обеспечения полного доступа к образованию, "приветствовали усилия по проверке и мониторингу прогресса в деле зачисления женщин и девочек в школы на всех уровнях", информировал госдеп.

Он также сообщил, что США "выразили озабоченность в связи с продолжающимся присутствием "Аль-Каиды" и ИГИЛ в Афганистане", утверждениями о нарушениях прав человека. Они призвали талибов "защищать права всех афганцев, поддерживать и проводить в жизнь политику всеобщей амнистии и предпринять дополнительные шаги для формирования инклюзивного и представительного правительства".

Стороны также обсудили меры международного сообщества по реагированию на гуманитарный кризис в Афганистане, делегация США пообещала продолжать поддерживать усилия ООН и гуманитарных организаций по расширению масштабов этой деятельности для удовлетворения потребностей в спасении жизней людей предстоящей зимой.

Делегацию США возглавлял специальный представитель по Афганистану Томас Уэст, в ее состав входили представители госдепартамента, Минфина, Агентства США по международному развитию и разведывательного сообщества.

Талибов представляли высокопоставленные представители движения. Встречи проходили 29 и 30 ноября.

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Тэги: США, ТАЛИБАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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