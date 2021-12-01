Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Швецию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Швецию, сообщает пресс-служба ведомства.
«1 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Швецию», - говорится в сообщении.
В рамках визита Байрамов примет участие во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В то же время запланированы двусторонние встречи главы МИД.
Э.Шафиев
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