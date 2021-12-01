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Внешняя политика 01.12.2021 09:53

Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Швецию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Швецию, сообщает пресс-служба ведомства.

«1 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Швецию», - говорится в сообщении.

В рамках визита Байрамов примет участие во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В то же время запланированы двусторонние встречи главы МИД.

Э.Шафиев

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Тэги: БАЙРАМОВ, ШВЕЦИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]