Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Швецию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Швецию, сообщает пресс-служба ведомства.

«1 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Швецию», - говорится в сообщении.

В рамках визита Байрамов примет участие во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В то же время запланированы двусторонние встречи главы МИД.

Э.Шафиев