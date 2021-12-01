В Бишкеке назвали фейком сообщение о подготовке Турцией госпереворота в Кыргызстане

Спецслужбы Кыргызстана опровергли сообщение СМИ о подготовке Турцией государственного переворота в республике.

"Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана в отношении публикации под заголовком "Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии", размещённой 26 ноября на странице интернет сайта "Lenta.ru", сообщает, что данная информация является фейковой и не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба ГКНБ в среду.

"Киргизия официально заявляет о том, что ни одно из иностранных государств не может вмешиваться во внутриполитические дела страны и ГКНБ не допустит какое-либо вмешательство, а также попытки внешних сил по оказанию влияния на процессы, происходящие в обществе и государстве", - заявили в спецслужбе.

25 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров предупредил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. "Некоторые политики планируют вооруженный переворот. Мы их всех знаем. Собраны доказательства. После выборов (в парламент - ИФ) к ним будут приняты жесткие меры", - пообещал президент.

26 ноября в ГКНБ сообщили, что пресекли деятельность преступной группы, планировавшей госпереворот. Для расследования дела Генеральной прокуратурой страны создана межведомственная следственная группа.

Рамках уголовного дела были задержаны депутат парламента от фракции Социал-демократическая партия (СДПК) Бакытбек Жетигенов, а также три члена "Партии зеленых Кыргызстана" Нурис Суеркулов, Руслан Акматбаев и Бекназар Купешев. Решением суда они арестованы сроком на месяц.