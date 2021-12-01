UNEC направит свыше 1,3 млн манатов на закупку ИКТ-оборудования

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) заключил контракт с ООО «Bakinity Distribution» на закупку ИКТ-оборудования для создания гибридных аудиторий.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен контракт на сумму 1 млн 326 тыс. 4,47 манат.

Э.Шафиев