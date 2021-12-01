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СНГ 01.12.2021 10:42

В Узбекистане водителям разрешили езду без прав

Поправки в законодательство Узбекистана, предусматривающие возможность пользования телефоном водителями, а также не возить с собой права и техпаспорт, опубликованы в среду в официальных изданиях страны и вступили в силу.

Поправки в административный кодекс приняты в октябре 2021 года Законодательной (нижней) палатой парламента, одобрены сенатом страны 19 ноября и подписаны президентом Шавкатом Мирзиеевым.

В соответствии с поправками, водителям разрешается во время вождения пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства. Также отменен штраф за установку монитора (дисплея) в передней части салона автомашины. Штраф в размере одной базовой расчётной величины ($25) сохранится за просмотр по монитору теле- и видеопрограмм во время управления автомобилем.

Поправки, позволяющие водителям при наличии паспорта или ID-карты не возить с собой права и техпаспорт, вступают в силу с 1 марта 2022 года.

"В случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством", - говорится документе.

Между тем, принятые поправки не распространяются на автомобили с иностранными номерами, а также на водителей, получивших удостоверения за пределами Узбекистана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВОДИТЕЛИ, ПРАВА, ТЕЛЕФОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]