В Узбекистане водителям разрешили езду без прав

Поправки в законодательство Узбекистана, предусматривающие возможность пользования телефоном водителями, а также не возить с собой права и техпаспорт, опубликованы в среду в официальных изданиях страны и вступили в силу.
Поправки в административный кодекс приняты в октябре 2021 года Законодательной (нижней) палатой парламента, одобрены сенатом страны 19 ноября и подписаны президентом Шавкатом Мирзиеевым.
В соответствии с поправками, водителям разрешается во время вождения пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства. Также отменен штраф за установку монитора (дисплея) в передней части салона автомашины. Штраф в размере одной базовой расчётной величины ($25) сохранится за просмотр по монитору теле- и видеопрограмм во время управления автомобилем.
Поправки, позволяющие водителям при наличии паспорта или ID-карты не возить с собой права и техпаспорт, вступают в силу с 1 марта 2022 года.
"В случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством", - говорится документе.
Между тем, принятые поправки не распространяются на автомобили с иностранными номерами, а также на водителей, получивших удостоверения за пределами Узбекистана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.
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