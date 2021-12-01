УМЭО SOCAR в январе-октябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-октябре 2021 года составил $1 млрд 432,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по итогам января-октября крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $323,9 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $96,2 млн.

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($197,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($109,3 млн), ЗАО "AzerGold" ($104 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($69,8 млн), "Азерэнержи" ($56 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($6,1 млн), ООО "Azeripek" ($3 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,3 млн), Государственная служба энергетики Нахчыванской АР Азербайджана ($1 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $85,7 млн, ООО "Local garden" - $54,9 млн, ООО "Baku Steel Company" - $39,9 млн, ООО "Sun Food" - $33 млн, ООО "P-Aqro" - $29,9 млн, Теййар Хидаятов - $27,8 млн, ООО "Azerseker Istehsalat Birliyi" - $26,6 млн, ООО "RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd" - $22,4 млн, ООО «Bulder 007 LTD» - $17,4 млн.

Азербайджан в январе-октябре экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $2,1 млрд.

Б.Рустамбеков