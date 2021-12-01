Эрдоган планирует провести телефонный разговор с Путиным 3 декабря

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 3 декабря, по украинской тематике.

"В пятницу наш президент (Эрдоган - ИФ) будет говорить с президентом Путиным", - сказал Чавушоглу в среду журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

"Мы находимся в контакте с обеими сторонами (Россией и Украиной - ИФ), и мы призываем к спокойствию и деэскалации. Я недавно говорил с главами МИД обеих стран - Лавровым и Кулебой", - отметил министр иностранных дел Турции.

Он также сообщил, что в четверг встретится в Стокгольме с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.