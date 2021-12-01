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Регион 01.12.2021 10:53

Эрдоган планирует провести телефонный разговор с Путиным 3 декабря

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 3 декабря, по украинской тематике.

"В пятницу наш президент (Эрдоган - ИФ) будет говорить с президентом Путиным", - сказал Чавушоглу в среду журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

"Мы находимся в контакте с обеими сторонами (Россией и Украиной - ИФ), и мы призываем к спокойствию и деэскалации. Я недавно говорил с главами МИД обеих стран - Лавровым и Кулебой", - отметил министр иностранных дел Турции.

Он также сообщил, что в четверг встретится в Стокгольме с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]