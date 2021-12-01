Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9204 RUR   0.0229 GBR   2.2642 TRY   0.1334

Цена на нефть

30.11 $/bbl   WTI 66.18 -3.77 Brent 70.57 -2.87

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.12.2021 10:55

Страховщики Азербайджана за 10 месяцев увеличили премии на 12,3%, выплаты - на 14,6%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-октябре 2021 года составили 705 млн 699,9 тыс. манатов, что на 12,3% больше показателя аналогичного периода 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как передает агентство «Интерфакс-Азербайджан», премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 482 млн 652,3 тыс. манатов (рост на 10,9%) или 68,4% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 262 млн 11,3 тыс. манатов (рост на 22,5%), по страхованию иному, чем жизнь - 220 млн 641 тыс. манатов (спад на 0,3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-октябре 2021 года составили 223 млн 47,6 тыс. манатов (рост на 15,8%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (223 млн 122,9 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (87 млн 470 тыс. манатов) и обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) (83 млн 251,9 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 55,8% поступлений страховщиков.

За 10 месяцев страховщики на возмещение по страховым случаям направили 401 млн 211,2 тыс. манатов, что на 14,6% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 299 млн 848,4 тыс. манатов (рост на 2%) или 74,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 213 млн 69,7 тыс. манатов (спад на 1,4%), по страхованию иному, чем жизнь - 86 млн 778,7 тыс. манатов (рост на 11,4%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 101 млн 362,8 тыс. манатов (рост на 80,7%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (210 млн 24,7 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (67 млн 722,8 тыс. манатов) и ОСАГО (59 млн 946,4 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 84,2% всех возмещений по рынку.

На конец октября в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Страховщики Азербайджана за 9 месяцев увеличили премии на 12,7%, выплаты - на 21,4% Страховщики Азербайджана за 8 месяцев увеличили премии на 10%, выплаты – на 29% Страховщики Азербайджана за 7 месяцев увеличили премии почти на 12%, выплаты – на 33% Страховщики Азербайджана в I полугодии увеличили премии на 11%, выплаты – на 32% Страховщики Азербайджана в январе-феврале сократили премии на 16%, увеличили выплаты в 2 раза Страховщики Азербайджана в январе 2021г сократили премии на 7,2%, увеличили выплаты в 2,1 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]