Страховщики Азербайджана за 10 месяцев увеличили премии на 12,3%, выплаты - на 14,6%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-октябре 2021 года составили 705 млн 699,9 тыс. манатов, что на 12,3% больше показателя аналогичного периода 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как передает агентство «Интерфакс-Азербайджан», премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 482 млн 652,3 тыс. манатов (рост на 10,9%) или 68,4% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 262 млн 11,3 тыс. манатов (рост на 22,5%), по страхованию иному, чем жизнь - 220 млн 641 тыс. манатов (спад на 0,3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-октябре 2021 года составили 223 млн 47,6 тыс. манатов (рост на 15,8%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (223 млн 122,9 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (87 млн 470 тыс. манатов) и обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) (83 млн 251,9 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 55,8% поступлений страховщиков.

За 10 месяцев страховщики на возмещение по страховым случаям направили 401 млн 211,2 тыс. манатов, что на 14,6% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 299 млн 848,4 тыс. манатов (рост на 2%) или 74,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 213 млн 69,7 тыс. манатов (спад на 1,4%), по страхованию иному, чем жизнь - 86 млн 778,7 тыс. манатов (рост на 11,4%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 101 млн 362,8 тыс. манатов (рост на 80,7%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (210 млн 24,7 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (67 млн 722,8 тыс. манатов) и ОСАГО (59 млн 946,4 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 84,2% всех возмещений по рынку.

На конец октября в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде