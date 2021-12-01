Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 262 млн 828 тыс. 865, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 215 тыс. 686 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 554 тыс. 890 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 780 тыс. 140.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 596 тыс. 776. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 469 тыс. 247 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 94 тыс. 459 заболевших, из них умерли 614 тыс. 681 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 671,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 406 человек, Индии - 335, Бразилии - 2 тыс. 863.
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