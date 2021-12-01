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Дальнее зарубежье 01.12.2021 18:12

В Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябре

В Нигерии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в образце, который был собран в октябре этого года - за несколько недель до того, как стало известно о новом штамме, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди путешественников, прибывших в Нигерию, также выявило вариант "омикрона" в образцах, собранных в октябре 2021 года", - заявил глава центра контроля над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа.

Ранее в среду сообщалось о двух случаях "омикрона" у граждан, прибывших из ЮАР в Нигерию на прошлой неделе.

Таким образом, Нигерия стала еще одной страной, в которой выявили новый штамм. На данный момент "омикрон" был обнаружен в примерно 20 странах мира.

Впервые о штамме COVID-19, получившем в ВОЗ обозначение "омикрон", стало известно в ноябре. Он был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]