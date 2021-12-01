В Нигерии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в образце, который был собран в октябре этого года - за несколько недель до того, как стало известно о новом штамме, сообщает в среду агентство Associated Press.
"Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди путешественников, прибывших в Нигерию, также выявило вариант "омикрона" в образцах, собранных в октябре 2021 года", - заявил глава центра контроля над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа.
Ранее в среду сообщалось о двух случаях "омикрона" у граждан, прибывших из ЮАР в Нигерию на прошлой неделе.
Таким образом, Нигерия стала еще одной страной, в которой выявили новый штамм. На данный момент "омикрон" был обнаружен в примерно 20 странах мира.
Впервые о штамме COVID-19, получившем в ВОЗ обозначение "омикрон", стало известно в ноябре. Он был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
Алиев обсудил с Клааром напряженность на границе Азербайджана и Армении в середине ноября
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15 тыс. мин и около 12,7 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA
Алиев назначил спецпредставителя президента на освобожденных территориях в Карабахе
ГТК за 11 месяцев перевыполнил прогноз по поступлениям налогов и пошлин в бюджет Азербайджана на 11,2%
SOCAR сэкономила до $40 млн на интеграции двух подконтрольных предприятий в Турции
Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU
ВОЗ создаст структуру для разработки документа по борьбе с пандемиями
Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола двух граждан Болгарии
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
«Nar» продолжает готовить будущих специалистов в сфере ИТ
Кредит наличными от AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог