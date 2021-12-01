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Транспорт и связь 01.12.2021 17:04

Казахстанская Qazaq Air в декабре откроет рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 27 декабря начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в столицу Казахстана - Нур-Султан, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Продолжительность полета составит 2 часа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, на данный момент рейсы из Екатеринбурга в Казахстан не выполняются. "Это (начало полетной программы - ИФ) возобновление авиасообщения между Екатеринбургом и Казахстаном, которое было прервано в пандемию", - отметил представитель "Кольцово".

Он также уточнил, что Qazaq Air является новым для екатеринбургского аэропорта перевозчиком.

Qazaq Air осенью начала полеты из Казахстана в ряд российских городов: Казань, Омск, Новосибирск.

Qazaq Air - авиакомпания, созданная в 2015 году для обслуживания региональных маршрутов в Казахстане, в 2021 году перевозчик запустил международные рейсы в РФ. 100% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из 5 самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известны как Bombardier DHC-8-Q400NG).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]