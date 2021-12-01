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Дальнее зарубежье 01.12.2021 21:35

Глава ЕК в связи с угрозой штамма коронавируса "омикрон" призвала европейцев к полной вакцинации

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что полная вакцинация и бустерные прививки против возрождающегося в Европе штамма коронавируса "дельта" и новой угрозы - штамма "омикрон" защитят население ЕС.

"Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую надежную защиту. И они доступны уже сейчас", - сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, ЕС способен решить проблему быстро растущего числа случаев заболевания COVID-19.

"Сегодня мы представляем широкий спектр действий от активизации наших усилий по вакцинации и инвестиций в лечение до улучшения мониторинга и профилактики, а также укрепления нашей всеобщей солидарности", - объявила фон дер Ляйен меры, принимаемые Еврокомиссией в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в ЕС.

Согласно докладу ВОЗ, из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]