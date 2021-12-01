Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что полная вакцинация и бустерные прививки против возрождающегося в Европе штамма коронавируса "дельта" и новой угрозы - штамма "омикрон" защитят население ЕС.
"Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую надежную защиту. И они доступны уже сейчас", - сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, ЕС способен решить проблему быстро растущего числа случаев заболевания COVID-19.
"Сегодня мы представляем широкий спектр действий от активизации наших усилий по вакцинации и инвестиций в лечение до улучшения мониторинга и профилактики, а также укрепления нашей всеобщей солидарности", - объявила фон дер Ляйен меры, принимаемые Еврокомиссией в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в ЕС.
Согласно докладу ВОЗ, из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.
"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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