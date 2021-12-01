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Дальнее зарубежье 01.12.2021 22:31

В Европе начнут вакцинировать детей от пяти до 11 лет от COVID-19 на неделю раньше, чем планировалось

В Европейском союзе начнут применять вакцину Pfizer для вакцинации от коронавируса COVID-19 детей от пяти до 11 лет с 15 декабря: на неделю раньше, чем это было запланировано, сообщают европейские СМИ со ссылкой на германский Минздрав.

"Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, это хорошие новости для родителей и для детей. Многие с нетерпением этого ждут", - говорится в заявлении главы ведомства Йенса Шпана.

Ожидается, что для этих целей Германия получит 2,4 млн доз вакцины производства компаний Pfizer и Biontech.

Европейский регулятор на прошлой неделе одобрил применение вакцины для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Им будут делать низкодозированную прививку. Подросткам с 12 лет и старше в ЕС делают такой же укол, как и при вакцинации взрослых.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]