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ТЭК 01.12.2021 22:08

ADNOC одобрила капиталовложения в $127 млрд в 2022-2026 гг

Национальная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) сообщила об увеличении государственных резервов нефти на 4 млрд баррелей, природного газа - на 16 трлн кубометров.

Как говорится в пресс-релизе компании, резервы страны в настоящее время составляют 111 млрд баррелей нефти и 289 трлн кубометров газа. Таким образом, ОАЭ обладает шестыми по величине в мире запасами нефти и седьмыми - газа, отмечают в ADNOC.

Совет директоров компании в среду одобрил пятилетний план развития бизнеса, предусматривающий капиталовложения в размере 466 млрд дирхамов ($127 млрд) в 2022-2026 гг., в том числе в расширение добывающих мощностей, портфеля downstream-активов, а также реализацию проектов ADNOC в сфере "чистой" энергетики.

В рамках этого плана компания планирует вернуть в экономику порядка 160 млрд дирхамов ($42,6 млрд) за счет специализированной программы, которая с момента ее запуска в 2018 году позволила создать свыше 3 тыс. рабочих мест в частном секторе, в том числе 1 тыс. в текущем году. Кроме того, совет директоров ADNOC в среду одобрил новую энергетическую стратегию, целью которой является дальнейшее снижение углеродного следа и использование возможностей возобновляемой энергетики.

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Тэги: ОАЭ, УГЛЕВОДОРОДЫ, РЕЗЕРВЫ, ADNOC

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]