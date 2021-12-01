ADNOC одобрила капиталовложения в $127 млрд в 2022-2026 гг

Национальная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) сообщила об увеличении государственных резервов нефти на 4 млрд баррелей, природного газа - на 16 трлн кубометров.
Как говорится в пресс-релизе компании, резервы страны в настоящее время составляют 111 млрд баррелей нефти и 289 трлн кубометров газа. Таким образом, ОАЭ обладает шестыми по величине в мире запасами нефти и седьмыми - газа, отмечают в ADNOC.
Совет директоров компании в среду одобрил пятилетний план развития бизнеса, предусматривающий капиталовложения в размере 466 млрд дирхамов ($127 млрд) в 2022-2026 гг., в том числе в расширение добывающих мощностей, портфеля downstream-активов, а также реализацию проектов ADNOC в сфере "чистой" энергетики.
В рамках этого плана компания планирует вернуть в экономику порядка 160 млрд дирхамов ($42,6 млрд) за счет специализированной программы, которая с момента ее запуска в 2018 году позволила создать свыше 3 тыс. рабочих мест в частном секторе, в том числе 1 тыс. в текущем году. Кроме того, совет директоров ADNOC в среду одобрил новую энергетическую стратегию, целью которой является дальнейшее снижение углеродного следа и использование возможностей возобновляемой энергетики.
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