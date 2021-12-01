«Nar» продолжает готовить будущих специалистов в сфере ИТ

В рамках сотрудничества с Министерством связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики, «Nar» впервые провел тренинг «Основы мобильной связи» за пределами столицы. В тренинге приняли участие студенты Нахчыванского Государственного Университета, обучающиеся по специальностям ИТ.
На тренинге по коммуникационным технологиям участники могут узнать о деятельности мобильной сети на основе реального опыта технического персонала «Nar», а также могут задать интересующие их вопросы непосредственно экспертам в данной области. С целью содействия развитию местных телекоммуникационных кадров тренинги проводятся на постоянной основе в рамках стратегии корпоративной ответственности «Nar» по поддержке образования. На сегодняшний день в обучении приняли участие более 200 студентов.
Отметим, что «Nar», придающий особое значение реализации социальных проектов в регионах, ранее запустил совместную стипендиальную программу с НГУ для поддержки студентов из семей шехидов. Более подробную информацию о других социальных проектах и стратегии КСО «Nar» вы можете получить на сайте nar.az.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.
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