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ТЭК 01.12.2021 17:21

Nobel Oil провела ребрендинг, сменила название на Nobel Energy

Nobel Oil Services, являющаяся многоотраслевой группой компаний, осуществила ребрендинг.

Компания изменила свой логотип и название на Nobel Energy.

Главный коммерческий директор компании Эльдар Мамедзаде на презентации в среду отметил, что основной целью такого шага «являются структурные изменения, трансформация бизнеса, цифровая интеграция».

В ходе презентации было отмечено, что Nobel Energy будет принимать активное участие в оказании услуг в сфере «зеленой энергетики».

Nobel Energy является многоотраслевой группой компаний, специализирующейся в энергетической сфере и входящей в состав NEQSOL Holding. Компания предоставляет услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и другие услуги.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОМПАНИЯ, РЕБРЕНДИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]