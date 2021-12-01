Nobel Oil провела ребрендинг, сменила название на Nobel Energy

Nobel Oil Services, являющаяся многоотраслевой группой компаний, осуществила ребрендинг.

Компания изменила свой логотип и название на Nobel Energy.

Главный коммерческий директор компании Эльдар Мамедзаде на презентации в среду отметил, что основной целью такого шага «являются структурные изменения, трансформация бизнеса, цифровая интеграция».

В ходе презентации было отмечено, что Nobel Energy будет принимать активное участие в оказании услуг в сфере «зеленой энергетики».

Nobel Energy является многоотраслевой группой компаний, специализирующейся в энергетической сфере и входящей в состав NEQSOL Holding. Компания предоставляет услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и другие услуги.

Б.Рустамбеков