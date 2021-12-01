В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15 тыс. мин и около 12,7 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 6,3 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года по 30 ноября 2021 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 6 тыс. 358 га. За этот период обнаружено и обезврежено 10 456 противопехотных мин, 4 683 противотанковых мин, а также 12 659 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.

Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из главных проблем на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим власти Азербайджана осуществляют активные работы по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре с привлечением иностранных специалистов.

Х.Насирзаде