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Карабах 01.12.2021 17:26

В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15 тыс. мин и около 12,7 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 6,3 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года по 30 ноября 2021 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 6 тыс. 358 га. За этот период обнаружено и обезврежено 10 456 противопехотных мин, 4 683 противотанковых мин, а также 12 659 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.

Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из главных проблем на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим власти Азербайджана осуществляют активные работы по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре с привлечением иностранных специалистов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]