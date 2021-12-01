В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15 тыс. мин и около 12,7 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 6,3 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).
«С 10 ноября 2020 года по 30 ноября 2021 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 6 тыс. 358 га. За этот период обнаружено и обезврежено 10 456 противопехотных мин, 4 683 противотанковых мин, а также 12 659 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.
Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из главных проблем на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим власти Азербайджана осуществляют активные работы по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре с привлечением иностранных специалистов.
Х.Насирзаде
ГТК за 11 месяцев перевыполнил прогноз по поступлениям налогов и пошлин в бюджет Азербайджана на 11,2%
SOCAR сэкономила до $40 млн на интеграции двух подконтрольных предприятий в Турции
Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU
ВОЗ создаст структуру для разработки документа по борьбе с пандемиями
Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола двух граждан Болгарии
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
В Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябре
Локдаун в Австрии официально продлили до 11 декабря
На стройке в Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой войны, ранены три человека
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
«Nar» продолжает готовить будущих специалистов в сфере ИТ
Кредит наличными от AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог