SOCAR сэкономила до $40 млн на интеграции двух подконтрольных предприятий в Турции

Компания SOCAR сэкономила $35-40 млн за счет объединения турецкого нефтехимического комплекса Petkim и НПЗ STAR, заявил президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji) Анар Мамедов.

«Интеграция Petkim и STAR по административной части уже завершена. За счет интеграции этих двух предприятий удалось сэкономить $35-40 млн»,- сказал Мамедов в среду в Измире на пресс-конференции для азербайджанских журналистов, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Он также сообщил, что в настоящее время продолжается интеграция информационно-коммуникационных систем Petkim и STAR, в том числе и по части цифровизации. «Интеграцию цифровых систем этих Petkim и STAR мы планируем завершить в 2022 году», - добавил Мамедов.

Ранее Мамедов заявил, что интеграция Petkim и STAR может обеспечить серьезные налоговые и прочие преимущества. "Это не простой процесс, поскольку Petkim публичная компания, НПЗ STAR – нет, поэтому потребуются серьезные правовые и налоговые процедуры. По нашим предположениям, это может занять два или три года», - отмечал Мамедов в интервью турецкому телеканалу «Bloomberg HT».

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод мощностью 11 млн тонн рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ позволила обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создала условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров. Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Н.Аббасова