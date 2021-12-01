Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9262 RUR   0.023 GBR   2.264 TRY   0.1253

Цена на нефть

30.11 $/bbl   WTI 66.18 -3.77 Brent 70.57 -2.87

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.12.2021 17:41

SOCAR сэкономила до $40 млн на интеграции двух подконтрольных предприятий в Турции

Компания SOCAR сэкономила $35-40 млн за счет объединения турецкого нефтехимического комплекса Petkim и НПЗ STAR, заявил президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji) Анар Мамедов.

«Интеграция Petkim и STAR по административной части уже завершена. За счет интеграции этих двух предприятий удалось сэкономить $35-40 млн»,- сказал Мамедов в среду в Измире на пресс-конференции для азербайджанских журналистов, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Он также сообщил, что в настоящее время продолжается интеграция информационно-коммуникационных систем Petkim и STAR, в том числе и по части цифровизации. «Интеграцию цифровых систем этих Petkim и STAR мы планируем завершить в 2022 году», - добавил Мамедов.

Ранее Мамедов заявил, что интеграция Petkim и STAR может обеспечить серьезные налоговые и прочие преимущества. "Это не простой процесс, поскольку Petkim публичная компания, НПЗ STAR – нет, поэтому потребуются серьезные правовые и налоговые процедуры. По нашим предположениям, это может занять два или три года», - отмечал Мамедов в интервью турецкому телеканалу «Bloomberg HT».

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод мощностью 11 млн тонн рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ позволила обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создала условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров. Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: PETKIM, STAR, ИНТЕГРАЦИЯ


Похожие новости


SOCAR планирует за 2-3 года объединить Petkim и НПЗ STAR в одну компанию Турецкий Petkim планирует эмиссию евробондов до $500 млн для приобретения доли в НПЗ Star

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]