Алиев обсудил с Клааром напряженность на границе Азербайджана и Армении в середине ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в регионе.

«На встрече обсуждались различные аспекты отношений между ЕС и Азербайджаном, перспективы сотрудничества на Южном Кавказе, постконфликтная ситуация и напряженность на армяно-азербайджанской границе в ноябре», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Э.Шафиев