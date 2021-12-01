Алиев обсудил с Клааром напряженность на границе Азербайджана и Армении в середине ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в регионе.
«На встрече обсуждались различные аспекты отношений между ЕС и Азербайджаном, перспективы сотрудничества на Южном Кавказе, постконфликтная ситуация и напряженность на армяно-азербайджанской границе в ноябре», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.
Э.Шафиев
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