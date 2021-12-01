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Внешняя политика 01.12.2021 17:55

Алиев обсудил с Клааром напряженность на границе Азербайджана и Армении в середине ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в регионе.

«На встрече обсуждались различные аспекты отношений между ЕС и Азербайджаном, перспективы сотрудничества на Южном Кавказе, постконфликтная ситуация и напряженность на армяно-азербайджанской границе в ноябре», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, КЛААР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]