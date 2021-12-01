ГТК за 11 месяцев перевыполнил прогноз по поступлениям налогов и пошлин в бюджет Азербайджана на 11,2%

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе-ноябре 2021 года выполнил прогноз по поступлениям в госбюджет на 111,19%, сообщил глава ведомства Сафар Мехтиев.

«На основе предварительных данных, ГТК в январе-ноябре 2021 года выполнил прогноз по перечислениям в государственный бюджет на 111,19%. Сумма, перечисленная сверх прогноза, составила 396,3 млн манатов», - написал Мехтиев в своем аккаунте в Twitter.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2021 году для ГТК составляет 3,9 млрд манатов.

Б.Рустамбеков