Вертолет Ка-62 сертифицирован в РФ, что позволяет начать его серийные поставки - Мантуров

Многоцелевой вертолет Ка-62 сертифицирован в России, что позволяет начать его серийные поставки, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Новейший гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат типа. Это позволяет начать серийные поставки машины российским заказчикам", - передал Мантуров через пресс-службу.
Документ, подтверждающий сертификацию, был выдан холдингу "Вертолеты России" Росавиацией 30 ноября, уточнил министр.
В программе летных испытаний вертолета, которая стартовала в 2017 году, принимали участие три опытных образца, в общей сложности они налетали порядка 700 часов. По данным Минпромторга, в серийное производство Ка-62 будет запущен с 2022 года.
Как сообщалось, стартовым заказчиком Ка-62 стал "Газпромбанк Лизинг", который подписал договор о поставке трех таких машин в 2022 году для дальнейшей их передачи в финансовую аренду эксплуатантам Дальнего Востока.
Ка-62 - многоцелевой вертолет, в его конструкции активно используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе), что позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины.
Дальность полета Ка-62 составляет 700 км, максимальная скорость - 310 км/ч. Максимальная взлетная масса - 6,8 тыс. кг, вместимость - 15 пассажиров. Ка-62 также может перевозить 2 т груза внутри кабины и до 2,5 т на внешней подвеске. В зависимости от требований заказчика может оснащаться спасательной лебедкой и медицинским модулем.
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