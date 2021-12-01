Фондовые индексы США начали декабрь уверенным ростом

Американские фондовые индексы поднимаются на торгах в среду после падения по итогам предыдущей сессии.

Резкие колебания на рынке акций начались с пятницы, когда стало известно о выявлении нового штамма COVID-19, получившего позднее название "омикрон". Трейдеры ждут любой информации, которая позволила бы сделать вывод о том, насколько опасным является "омикрон" и какие последствия его появление может иметь для мировой экономики.

Давление на рынки накануне оказало заявление гендиректора Moderna Inc. Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против штамма "омикрон". В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.

"Сейчас мы не знаем, насколько заразным является "омикрон" и насколько тяжелые симптомы он имеет, а также не можем оценить, какими будут последствия его распространения", - отмечает фондовый управляющий Invesco Себастьян Маккей.

"То, что мы видим в настоящее время, вряд ли достаточно, чтобы подорвать восстановление глобальной экономики", - приводит слова эксперта Dow Jones.

Еще одним фактором, ухудшившим настрой инвесторов, стал рост ожиданий более скорого сворачивания мер поддержки экономики Федеральной резервной системой (ФРС). Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник, что с учетом высокого инфляционного давления и устойчивости американской экономики имеет смысл ускорить темпы ежемесячного сокращения объемов выкупа активов.

"Экономика США является очень сильной, и мы видим высокое инфляционное давление, поэтому я считаю, что было бы целесообразным обсудить более быстрое сворачивание программы выкупа активов, возможно, завершить ее на несколько месяцев раньше", - сказал Пауэлл.

Как сообщалось, на прошедшем в начале ноября заседании Федрезерв принял решение уменьшить объемы выкупа активов, составлявшие $120 млрд в месяц, на $15 млрд в текущем месяце и продолжить сокращение программы такими же темпами в декабре.

Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен в среду вновь появятся в Конгрессе, на этот день запланировано их выступление в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Опубликованные в среду статданные указывают на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов. Согласно данным отраслевой организации Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.

Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 61,1 пункта с октябрьских 60,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 61 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции фармкомпании Merck & Co. Inc. прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов в среду. Ранее стало известно, что консультативный совет рекомендовал Управлению по санитарному надзору (FDA) США одобрить экспериментальный препарат Merck для лечения COVID-19.

Стоимость бумаг Moderna Inc. упала на 6%, Pfizer Inc. - опустилась на 1,4%.

Акции Salesforce.com Inc. теряют в цене 7,6%. Поставщик облачных корпоративных решений в минувшем квартале сократил чистую прибыль на 57%, увеличив при этом выручку на 27%. Прогноз прибыли Salesforce.com на четвертый квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Бумаги Exxon Mobil Corp. подорожали на 2,1%. Крупнейшая нефтегазовая компания США заявила, что будет сохранять капиталовложения на уровне $20-25 млрд в год в период до 2027 года включительно, а также направит $15 млрд за шесть лет на проекты сокращения вредных выбросов.

Цена акций финтех-компании Square Inc., сооснователем и CEO которой является Джек Дорси, покинувший ранее на этой неделе пост главы Twitter Inc., поднялась на 1%. Эксперты считают уход Дорси из Twitter позитивным фактором для Square, считая, что это позволит ему сфокусироваться на развитии финтех-компании.

Аналитик Bank of America Джейсон Капферберг повысил рекомендацию для акций Square до "нейтрально" с "ниже рынка", отметив, что его воодушевляет тот факт, что Дорси теперь полностью погрузится в Square.

Бумаги Groupon Inc., владеющей сервисом предоставления скидок, прибавляют в цене 7,5%% на информации о назначении главным исполнительным директором компании ветерана интернет-ритейлера Zappos Кедара Дешпанде.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 19:10 в среду поднялся на 382,66 пункта (1,11%) и составил 34866,38 пункта.

Standard & Poor`s 500 вырос на 68,84 пункта (1,51%) - до 4635,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 233,56 пункта (1,5%) и составил 15771,25 пункта.