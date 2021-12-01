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Дальнее зарубежье 01.12.2021 21:23

Нуланд призвала Украину и Россию к сотрудничеству для заключения "рождественского перемирия"

США призывают Украину и Россию сотрудничать для выработки пакета мер касательно прекращения огня в период рождественских праздников, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Мы видим, что приближаются рождественские праздники. Ожидаем что, возможно, будет возобновлено полное прекращение огня, обмен заключенными, возобновление работы пропускных пунктов. И мы призываем и Москву, и Киев к сотрудничеству и совместной выработке пакета мер, в первую очередь, касательно прекращения огня в контексте рождественских праздников. Это было бы очень хорошее начало", - подчеркнула Нуланд на Киевском форуме безопасности в среду.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]