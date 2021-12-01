Эстонские военные помогут Польше ремонтировать заграждения на границе с Беларусью

Около 70 военнослужащих и резервистов сил обороны Эстонии отправились в среду в Польшу для оказания помощи в борьбе с нелегальной миграцией через Беларусь.
"Численность эстонского подразделения составляет около 70 человек, он укомплектован из военнослужащих, резервистов и гражданских лиц. В его составе взвод саперов, две группы операторов аудиовизионных съемок, группы разведки и наблюдения, логистический элемент поддержки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны.
Взводу саперов предстоит отремонтировать несколько километров заграждений на польско-белорусской границе и при необходимости построить новые. Эстонские военнослужащие и резервисты будут действовать совместно с 18-й механизированной дивизией вооруженных сил Польши, что позволит Польше сосредоточить ресурсы на решении происходящего непосредственно на границе.
Эстонский контингент прибудет в район операций в Польше в четверг и останется в распоряжении польских вооруженных сил до конца года. Предварительная группа основного подразделения уже находится в Польше с прошлой недели.
Ранее силы обороны Эстонии для укрепления государственной границы Польши выделили 100 километров колючей проволоки.
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