Эстонские военные помогут Польше ремонтировать заграждения на границе с Беларусью

Около 70 военнослужащих и резервистов сил обороны Эстонии отправились в среду в Польшу для оказания помощи в борьбе с нелегальной миграцией через Беларусь.

"Численность эстонского подразделения составляет около 70 человек, он укомплектован из военнослужащих, резервистов и гражданских лиц. В его составе взвод саперов, две группы операторов аудиовизионных съемок, группы разведки и наблюдения, логистический элемент поддержки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны.

Взводу саперов предстоит отремонтировать несколько километров заграждений на польско-белорусской границе и при необходимости построить новые. Эстонские военнослужащие и резервисты будут действовать совместно с 18-й механизированной дивизией вооруженных сил Польши, что позволит Польше сосредоточить ресурсы на решении происходящего непосредственно на границе.

Эстонский контингент прибудет в район операций в Польше в четверг и останется в распоряжении польских вооруженных сил до конца года. Предварительная группа основного подразделения уже находится в Польше с прошлой недели.

Ранее силы обороны Эстонии для укрепления государственной границы Польши выделили 100 километров колючей проволоки.