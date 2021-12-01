Не менее чем в 23 странах мира выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"По меньшей мере в 23 странах зарегистрированы случаи заболевания "омикроном", и мы ожидаем, что это число будет расти", - отметил он, добавив, что ВОЗ воспринимает такой рост как "крайне экстремальный".
Ранее в ВОЗ заявляли, что полный запрет на путешествия для иностранных граждан не поможет в предотвращении распространения "омикрона".
"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в четверг в Стокгольме, заявляют в ЕС
Алиев обсудил с Клааром напряженность на границе Азербайджана и Армении в середине ноября
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15 тыс. мин и около 12,7 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA
Республиканцы в сенате США не спешат с голосованием по новым санкциям в отношении "Северного потока 2"
Поставки Газпрома в Турцию упали в октябре на 9%, в ноябре - на 35% г/г после 13 месяцев роста
TotalEnergies начала выработку электроэнергии на ветровой станции в Тайване
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Центральные власти Эфиопии установили контроль над городом Лалибэла, включенным в список ЮНЕСКО
Президент Эстонии высказался за борьбу с COVID-19 на основе взаимного доверия, а не запретов
Вертолет Ка-62 сертифицирован в РФ, что позволяет начать его серийные поставки - Мантуров
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
«Nar» продолжает готовить будущих специалистов в сфере ИТ
Кредит наличными от AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог