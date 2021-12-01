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Здравоохранение 01.12.2021 21:00

Более 20 стран зафиксировали случаи заболевания "омикроном" - ВОЗ

Не менее чем в 23 странах мира выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По меньшей мере в 23 странах зарегистрированы случаи заболевания "омикроном", и мы ожидаем, что это число будет расти", - отметил он, добавив, что ВОЗ воспринимает такой рост как "крайне экстремальный".

Ранее в ВОЗ заявляли, что полный запрет на путешествия для иностранных граждан не поможет в предотвращении распространения "омикрона".

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]