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Происшествия 01.12.2021 21:59

Список пострадавших на шахте "Листвяжная" расширился почти до 100 человек

Количество обратившихся к медикам после взрыва на кемеровской шахте "Листвяжная" увеличилось до 99 человек, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации правительства региона со ссылкой на областной центр медицины катастроф.

"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что медики обследуют 23 обратившихся в медучреждения позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом.

Взрыв на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошел утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить их транспортировку.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]