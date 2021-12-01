Количество обратившихся к медикам после взрыва на кемеровской шахте "Листвяжная" увеличилось до 99 человек, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации правительства региона со ссылкой на областной центр медицины катастроф.
"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что медики обследуют 23 обратившихся в медучреждения позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом.
Взрыв на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошел утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить их транспортировку.
Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.
"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.
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