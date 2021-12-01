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СНГ 01.12.2021 22:20

Белорусская оппозиция просит ОБСЕ поддержать подготовку к переговорам с властями

Белорусская оппозиция просит ОБСЕ поддержать подготовку к переговорам между демократическими силами и официальным Минском.

Как сообщается в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, в среду она провела встречу с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, генсекретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и бюро ОБСЕ.

"Тихановская рассказала, как именно ОБСЕ может использовать свое влияние - как площадка, объединяющая множество стран... Поддержать подготовку к переговорам между демократическими силами и режимом. А также запускать обсуждения диалога о белорусском кризисе, приглашать и Россию", - говорится в сообщении.

По мнению Тихановской, Польше во время предстоящего председательства необходимо "активно содействовать тому, чтобы именно ОБСЕ стала платформой для посредничества в национальном диалоге".

Кроме того, лидер белорусской оппозиции призвала ОБСЕ назначить спецпосланника, который возглавит в организации все предварительные консультации перед переговорами.

"Также БДИПЧ может присоединиться к Венецианской комиссии Совета Европы в предоставлении юридического заключения по конституционной реформе. И последнее, но не менее важное: БДИПЧ может оказывать помощь правозащитникам в их работе", - отмечается в сообщении.

В свою очередь МИД Беларуси сообщил в своём Twitter в среду, что глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей провел в среду встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Подробности переговоров не приводятся.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]