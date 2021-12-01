Белорусская оппозиция просит ОБСЕ поддержать подготовку к переговорам с властями

Белорусская оппозиция просит ОБСЕ поддержать подготовку к переговорам между демократическими силами и официальным Минском.
Как сообщается в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, в среду она провела встречу с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, генсекретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и бюро ОБСЕ.
"Тихановская рассказала, как именно ОБСЕ может использовать свое влияние - как площадка, объединяющая множество стран... Поддержать подготовку к переговорам между демократическими силами и режимом. А также запускать обсуждения диалога о белорусском кризисе, приглашать и Россию", - говорится в сообщении.
По мнению Тихановской, Польше во время предстоящего председательства необходимо "активно содействовать тому, чтобы именно ОБСЕ стала платформой для посредничества в национальном диалоге".
Кроме того, лидер белорусской оппозиции призвала ОБСЕ назначить спецпосланника, который возглавит в организации все предварительные консультации перед переговорами.
"Также БДИПЧ может присоединиться к Венецианской комиссии Совета Европы в предоставлении юридического заключения по конституционной реформе. И последнее, но не менее важное: БДИПЧ может оказывать помощь правозащитникам в их работе", - отмечается в сообщении.
В свою очередь МИД Беларуси сообщил в своём Twitter в среду, что глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей провел в среду встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Подробности переговоров не приводятся.
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