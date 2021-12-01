Кыргызские пограничники сообщают о выстрелах с территории Таджикистана

Неизвестные произвели несколько выстрелов с территории Таджикистана, сообщает пресс-служба пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана в среду.

"Примерно в 21:15 (19:15) в местности Дахма Баткенского района Баткенской области вблизи условной линии госграницы неизвестные лица произвели семь-восемь выстрелов со стороны Таджикистана", - говорится в сообщении.

Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья, заявили в ведомстве.

"С целью выяснения обстоятельств на место незамедлительно прибыли начальники пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана и договорились о проведении мероприятий по поиску лиц, причастных к стрельбе. О произошедшем проинформированы правоохранительные органы и органы местной власти", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, пограничный представитель Кыргызстана по Баткенскому направлению Кыялбек Толонбаев провел телефонные переговоры с пограничным представителем Таджикистана по Согдийскому направлению, обсудив мероприятия по недопущению провокаций на государственной границе.

"По состоянию на 22:30 (20:30) обстановка на данном участке государственной границы характеризуется как стабильная, но с элементами напряженности", - добавили в пресс-службе.

На кыргызско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

По данным Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.