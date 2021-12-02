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Дальнее зарубежье 02.12.2021 10:04

Китай заявил протест Японии в связи с высказываниями Абэ по Тайваню - МИД КНР

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин расценила как вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета страны заявления бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по тайваньскому вопросу, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

На встрече с послом Японии в Пекине Хуа Чуньин заявила, что Абэ своими ошибочными заявлениями "грубо вмешался во внутренние дела Китая, допустил провокацию в отношении суверенитета Китая, поддержав силы, выступающие за "независимости Тайваня", чем серьезно нарушив основные нормы международных отношений", говорится в сообщении.

"Китай решительно выступает против этого", - подчеркнула дипломат.

Она призвала японскую сторону "не наносить ущерба суверенитету Китая, не посылать никаких неверных сигналов силам "независимости Тайваня" и правильно оценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

Накануне Абэ, выступая на конференции, организованной японским Институтом исследований национальной политики, заявил, что Япония и Соединенные Штаты не смогут оставаться в стороне, если Китай нападет на Тайвань.

Вооруженное вторжение на Тайвань будет представлять серьезную опасность для Японии, добавил он.

"Чрезвычайная ситуация на Тайване - это чрезвычайная ситуация в Японии, и, следовательно, чрезвычайная ситуация для японо-американского альянса. Люди в Пекине, в частности председатель Си Цзиньпин, должны это понимать и признавать", - сказал Абэ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]