Китай заявил протест Японии в связи с высказываниями Абэ по Тайваню - МИД КНР

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин расценила как вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета страны заявления бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по тайваньскому вопросу, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.
На встрече с послом Японии в Пекине Хуа Чуньин заявила, что Абэ своими ошибочными заявлениями "грубо вмешался во внутренние дела Китая, допустил провокацию в отношении суверенитета Китая, поддержав силы, выступающие за "независимости Тайваня", чем серьезно нарушив основные нормы международных отношений", говорится в сообщении.
"Китай решительно выступает против этого", - подчеркнула дипломат.
Она призвала японскую сторону "не наносить ущерба суверенитету Китая, не посылать никаких неверных сигналов силам "независимости Тайваня" и правильно оценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".
Накануне Абэ, выступая на конференции, организованной японским Институтом исследований национальной политики, заявил, что Япония и Соединенные Штаты не смогут оставаться в стороне, если Китай нападет на Тайвань.
Вооруженное вторжение на Тайвань будет представлять серьезную опасность для Японии, добавил он.
"Чрезвычайная ситуация на Тайване - это чрезвычайная ситуация в Японии, и, следовательно, чрезвычайная ситуация для японо-американского альянса. Люди в Пекине, в частности председатель Си Цзиньпин, должны это понимать и признавать", - сказал Абэ.
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