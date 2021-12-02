Полиция Бишкека задержала одного из нападавших на оппозиционера Текебаева

Оперативники бишкекской криминальной милиции задержали одного из нападавших на оппозиционного политика Омурбека Текебаева, сообщает в четверг пресс-служба ГУВД Бишкека.
"В ходе проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по факту нападения на Омурбека Текебаева сотрудниками столичной криминальной милиции был установлен и задержан гражданин Э.Ы. 1998 года рождения, уроженец Чуйской области", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Он добровольно выдал мобильный телефон, принадлежащий Текебаеву, который нападавшие силой отобрали у оппозиционера.
В среду лидер оппозиционной партии Киргизии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что на него было совершено нападение, и связал это с политической ситуацией в стране после прошедших 28 ноября выборов в парламент.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил МВД изучить обстоятельства нападения.
По факту нападения на Текебаева возбуждено уголовное дело по статье 201 (грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) Уголовного кодекса Киргизии. Для определения тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.
Баку и Минск намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности
Азербайджан избран в Комитет по защите культурных ценностей ЮНЕСКО
Минобразования направит почти 200 тыс. манатов на подготовку ПСД строительства средней школы в Агдаме
ГНФАР за 11 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 14,5%, в ноябре – увеличил на 58%
Мировые инвестиции в энергоэффективность необходимо увеличить в 3 раза к 2030г - Шахбазов
Суверенный фонд Абу-Даби вложит до $6 млрд в строительство трех электростанций в Казахстане
Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год
Баку и Анкара обсуждают создание в Азербайджане совместного университета
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 263,5 млн - университет Хопкинса
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
«Nar» продолжает готовить будущих специалистов в сфере ИТ
Кредит наличными от AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог