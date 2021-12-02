Полиция Бишкека задержала одного из нападавших на оппозиционера Текебаева

Оперативники бишкекской криминальной милиции задержали одного из нападавших на оппозиционного политика Омурбека Текебаева, сообщает в четверг пресс-служба ГУВД Бишкека.

"В ходе проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по факту нападения на Омурбека Текебаева сотрудниками столичной криминальной милиции был установлен и задержан гражданин Э.Ы. 1998 года рождения, уроженец Чуйской области", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Он добровольно выдал мобильный телефон, принадлежащий Текебаеву, который нападавшие силой отобрали у оппозиционера.

В среду лидер оппозиционной партии Киргизии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что на него было совершено нападение, и связал это с политической ситуацией в стране после прошедших 28 ноября выборов в парламент.

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил МВД изучить обстоятельства нападения.

По факту нападения на Текебаева возбуждено уголовное дело по статье 201 (грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) Уголовного кодекса Киргизии. Для определения тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.