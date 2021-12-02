Казахстан изучит реакторные технологии пяти стран для возможного строительства АЭС - Минэнерго

Казахстан изучит мировой опыт по строительству атомных электростанций (АЭС) и проанализирует безопасность реакторных технологий крупных производителей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" вице-министр энергетики республики Кайрат Рахимов.

"Планируется изучение мирового опыта по строительству и эксплуатации АЭС и проведение анализа безопасности имеющихся на рынке реакторных технологий мировых производителей, таких как Китай, США, Франция, Южная Корея и Россия в соответствии с нормами безопасности Международного агентства по атомной энергии и требованиями мировых регуляторных органов", - сказал Рахимов.

Он отметил, что министерством ведется работа с Международным агентством по атомной энергии по направлениям развития атомной энергетики, технического сотрудничества, ядерной и физической безопасности и гарантий.

"Министерство совместно с заинтересованными организациями проводит исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду", - добавил Рахимов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ему придется принять "непопулярное" среди населения решение о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Вопрос строительства в Казахстане АЭС обсуждается уже не первый год. В начале сентября 2021 года глава государства заявил, что "пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция" и поручил правительству сделать это в течение года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова построить в Казахстане АЭС российского дизайна.

"Россия предлагает нашим партнерам, в том числе казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал 30 сентября президент РФ на пленарном заседании форума регионов России и Казахстана в режиме видеосвязи.

Путин добавил, что "в частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна".

При этом президент РФ подчеркнул, что это предложение не ограничивается только возведением АЭС. "Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием атомной энергетики", - пояснил он.