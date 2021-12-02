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ТЭК 02.12.2021 10:30

Казахстан изучит реакторные технологии пяти стран для возможного строительства АЭС - Минэнерго

Казахстан изучит мировой опыт по строительству атомных электростанций (АЭС) и проанализирует безопасность реакторных технологий крупных производителей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" вице-министр энергетики республики Кайрат Рахимов.

"Планируется изучение мирового опыта по строительству и эксплуатации АЭС и проведение анализа безопасности имеющихся на рынке реакторных технологий мировых производителей, таких как Китай, США, Франция, Южная Корея и Россия в соответствии с нормами безопасности Международного агентства по атомной энергии и требованиями мировых регуляторных органов", - сказал Рахимов.

Он отметил, что министерством ведется работа с Международным агентством по атомной энергии по направлениям развития атомной энергетики, технического сотрудничества, ядерной и физической безопасности и гарантий.

"Министерство совместно с заинтересованными организациями проводит исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду", - добавил Рахимов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ему придется принять "непопулярное" среди населения решение о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Вопрос строительства в Казахстане АЭС обсуждается уже не первый год. В начале сентября 2021 года глава государства заявил, что "пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция" и поручил правительству сделать это в течение года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова построить в Казахстане АЭС российского дизайна.

"Россия предлагает нашим партнерам, в том числе казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал 30 сентября президент РФ на пленарном заседании форума регионов России и Казахстана в режиме видеосвязи.

Путин добавил, что "в частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна".

При этом президент РФ подчеркнул, что это предложение не ограничивается только возведением АЭС. "Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием атомной энергетики", - пояснил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВАРИАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]