Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд американского округа Колумбия вынес решение о прекращении по ходатайству России дела по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, которые добивались взыскания с России $50 млрд.
"Ходатайство удовлетворено, дело закрыто", - говорится в постановлении суда.
Ранее дело рассматривалось в Нидерландах, где в 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании, однако это решение было отменено Верховным судом Нидерландов в 2021 году.
Помимо основного разбирательства в Нидерландах различные иски бывших акционеров ЮКОСа к РФ рассматривались в других странах, в том числе в США.
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