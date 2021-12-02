Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд американского округа Колумбия вынес решение о прекращении по ходатайству России дела по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, которые добивались взыскания с России $50 млрд.

"Ходатайство удовлетворено, дело закрыто", - говорится в постановлении суда.

Ранее дело рассматривалось в Нидерландах, где в 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании, однако это решение было отменено Верховным судом Нидерландов в 2021 году.

Помимо основного разбирательства в Нидерландах различные иски бывших акционеров ЮКОСа к РФ рассматривались в других странах, в том числе в США.