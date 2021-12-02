США и Южная Корея обновят планы совместных действий на случай войны с Северной Кореей

Южная Корея и Соединенные Штаты договорились в четверг обновить планы совместных действий в чрезвычайных ситуациях военного времени для сдерживания растущей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР, сообщило агентство "Ренхап".
В ходе состоявшегося в Сеуле ежегодного консультативного совещания союзников по безопасности (SCM) главы оборонных ведомств двух стран Со Ук и Ллойд Остин одобрили обновленное "Руководство по стратегическому планированию", говорится в сообщении.
Документ предусматривает разработку военного плана, который должен быть подготовлен Объединенным командованием вооруженных сил Южной Кореи и США. По мнению наблюдателей, он свидетельствует о решимости союзников использовать свои объединенные военные возможности для реагирования на различные сценарии военного времени, включая как ядерные, так и обычные удары Северной Кореи.
В совместном заявлении стороны признали важность сохранения мира и безопасности в Тайваньском проливе. Эта тема впервые была поднята на совещании. Наблюдатели считают, что это говорит о расширении масштабов двустороннего альянса для обеспечения безопасности далеко за пределами Корейского полуострова.
В заявлении также подчеркивается приверженность сторон сохранению нынешней численности в 28,5 тыс. американских военнослужащих в Южной Корее.
На совместной пресс-конференции министров по итогам переговоров Остин в ответ на вопросы журналистов о ситуации вокруг Украины заявил, что Вашингтон призывает Москву к "прозрачности" и "снижению градуса напряженности".
Он подчеркнул, что ракетные разработки Северной Кореи дестабилизируют региональную безопасность, и что Соединенные Штаты призывают Север к диалогу, заявив, что дипломатия - это лучший подход к отношениям с Северной Кореей.
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